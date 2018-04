Scheidsrechters vragen straf voor razende Mazzu

De woeste tirade van coach Felice Mazzu na Charleroi-Anderlecht vorige vrijdag blijft wellicht niet zonder gevolgen. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist vond de scheldpartij tegen zijn refs er zodanig over dat hij het bondsparket vroeg Mazzu te vervolgen.

“Een schandaal… We werden gen**kt… Makkelijker kleine clubs n**ken dan grote. Refs passeren toch aan de kassa.” Felice Mazzu was vrijdagavond na Charleroi-Anderlecht razend wegens de strafschop die ref Boucaut had gefloten voor een (denkbeeldige?) fout van Zajkov op Teodorczyk. Die tirade zou de coach van de Zebra’s een paar speeldagen schorsing kunnen kosten. Want gisterochtend heeft scheidsrechtersbaas Johan Verbist bondsprocureur Marc Rubens gevraagd om Mazzu te vervolgen. Of het bondsparket ingaat op zijn vraag, is nog niet helemaal duidelijk. Rubens onthoudt zich van alle commentaar en verwijst naar de woordvoerder van de bond. Die had gisteren van het parket nog geen vraag gekregen om Mazzu te vervolgen. “Maar dat moest ook nog niet, er is op maandag alleen een versnelde procedure voor rode kaarten. De aanklacht kan dan ook morgen of woensdag nog volgen.”

Indien dat het geval is, moet Mazzu voor de Geschillencommissie verschijnen. Er zijn precedenten – zo kreeg Hein Vanhaezebrouck in januari 2017 nog één speeldag voorwaardelijke schorsing voor het verbaal aanvallen van de ref. Maar dat was tijdens de match en de toenmalige coach van AA Gent werd toen ook naar de tribune verwezen. Mazzu schopte vooral wild om zich heen tegen de pers.

Taalgebruik

“Trainers mogen wat mij betreft commentaar geven op de refs”, aldus Verbist. “Maar niet met dat taalgebruik. En ze moeten de reglementen kennen. In dit geval mócht de videoref zelfs niet tussenkomen.”

Bij Charleroi, waar ze officieel niet op de hoogte waren van de vraag van Verbist, wilden ze niet reageren. Ook niet op de vraag of Felice Mazzu zich eventueel wilde verontschuldigen voor zijn taalgebruik.