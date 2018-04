CLUBNIEUWS. Weiler in beeld bij Zürich, Antwerp met kopzorgen, Brugge signeert morgen

De play-offs draaien op volle toeren en dus valt er nieuws te sprokkelen bij de clubs. Wij verzamelden voor u de meest opvallende nieuwtjes.

KV Oostenden: Tomasevic traint niet wegens rugproblemen

Zarko Tomasevic kon gisteren niet aan de training deelnemen bij KV Oostende. De Montenegrijn moest zaterdagavond tijdens de wedstrijd tegen Eupen na de rust vervangen worden met een probleem aan de rug. Dat was gisteren dus nog niet van de baan. Het is onduidelijk of de wedstrijd van zondag tegen STVV in het gedrang komt. Gisteren bevestigde ook partner Tiger Experience/Orange zijn vertrouwen als sponsor van KV Oostende. Het bedrijf biedt dienstverlening op het vlak van telecom, internet en energie.

RSC Anderlecht: Weiler in beeld bij Zürich

René Weiler (45), in september ontslagen bij Anderlecht maar intussen voldoende opgeladen voor een nieuwe job, zou gauw weer aan de slag kunnen in eigen land. Weiler ligt volgens de Zwitserse pers in poleposition om bij Grasshoppers, pas zesde in de Zwitserse Super League en bestuurlijk in crisis, coach Murat Yakin op te volgen. Weiler was in het seizoen 2008-2009 ook al een jaar werkzaam als jeugdcoach bij Grasshoppers.

KV Kortrijk: zorgen omtrent blessure Attal

Gisteren kregen de spelers vrij na de offday in Moeskroen. Vandaag hernemen ze de training. Het ziet ernaar uit dat De Boeck en de staf er de zweep zullen op- leggen. Vandaag moet ook blijken hoe erg het gesteld is met de blessure van Youcef Attal. De jonge Algerijn verstapte zich zondag op het veld van Moeskroen en moest vervangen worden. Er wordt gevreesd voor een knieletsel. Mogelijk moet een scan meer duidelijkheid brengen over de ernst van de blessure. KV Kortrijk aanvaardt het voorstel van één speeldag schorsing en 400 euro boete voor Gary Kagelmacher niet.

Zulte-Waregem: Liesproblemen voor Sander Coopman

Het zit niet mee voor Sander Coopman. De creatieve middenvelder blesseerde zich in de opwarming voor de match tegen Waasland-Beveren. De huurling van Club Brugge voelde iets in zijn adductor. Morgen bekijkt hij samen met de clubdokter hoe lang zijn revalidatie zal moeten duren. Coopman miste ook al de laatste drie wedstrijden van de reguliere competitie door last aan de adductor. Tegen OH Leuven viel hij nog zeven minuten in.

Club Brugge: signeersessie in Carrefour

Morgen organiseert Club Brugge samen met Carrefour een signeersessie in de Hypermarkt Carrefour Brugge B-Park. Vanaf 13.30 uur tot 14.30 uur komen Mitrovic, Refaelov, Dennis en Nakamba er handtekeningen uitdelen. Sinds 30 maart 2018 heeft Carrefour B-Park als eerste in België een eigen officiële fanshop van Club Brugge. Het assortiment in de nieuwe fanshop is uitgebreid. De volledige Macron-collectie, het speciale play-offshirt en allerlei officiële Club Brugge-accessoires zijn er te vinden.

AA Gent: Christiansen schenkt beloften de zege

Daags na de bloedstollende topper tegen Club Brugge stuurde Yves Vanderhaeghe verschillende A-kernspelers van AA Gent op pad met de beloften, die gisteravond aantraden op bezoek bij Standard. Zo verschenen De Smet, Dussenne, Machado, Christiansen, Avila, Raskin en Koita aan de aftrap. Toch kon de jonge thuisploeg nog in het openingskwartier de score openen, maar sluipschutter David – onthoud deze naam – maakte op het halfuur gelijk. Na de pauze hielden de beide teams elkaar lang in evenwicht, maar toen de Rouches in de slotfase met tien man minder verder moesten, scoorde Anders Christiansen uiteindelijk nog de winning goal.

Lokeren: Maric minstens twee weken out

Mijat Maric is minstens twee weken buiten strijd met een blessure aan de rug. Een blessure die hij vorige week donderdag op training opliep. De komende twee weken werkt de Zwitserse verdediger een individueel programma af. Nadien wordt zijn situatie opnieuw geëvalueerd om te kijken hoe snel hij wedstrijdfit raakt.

Waasland-Beveren: vrijaf na nederlaag

De manschappen van Sven Vermant kregen daags na de nederlaag tegen Zulte Waregem een recuperatietraining voorgeschoteld. Vandaag staat de wekelijkse vrije dag op het programma. Van de A-kern werden Niels De Schutter, Jonathan Buatu, Joachim Van Damme, François Marquet, Floriano Vanzo, Louis Verstraete, Cherif Ndiaye, Merveille Goblet en Olivier Myny geselecteerd voor de beloftewedstrijd tegen Eupen.

Standard: twee speeldagen schorsing Luyindama

Luyindama kreeg voor zijn rode kaart tegen Genk een schorsing van twee matchen (plus één match met uitstel). Standard aanvaardde de straf. De training van morgen (11 uur) is open voor het publiek. Mpoku trainde niet mee. De vleugelspits miste al het duel in en tegen Genk door een verrekking aan de dij en ook de wedstrijd van zaterdag tegen AA Gent komt nog te vroeg. Na zes maanden blessureleed speelde de Vanheusden zijn eerste wedstrijd, onder het oog van voorzitter Venanzi en sportief directeur Renard. 45 minuten kreeg de U21-international in de beloftematch tegen AA Gent (1-2-verlies).

OHL: Daeseleire en Kehli op de goede weg

Met de blessures van Dimitri Daeseleire (dij) en Samy Kehli (hamstrings) gaat het de goede kant op. OHL-coach Nigel Pearson hoopt beide spelers al te kunnen recupereren tegen Waasland-Beveren aanstaande zaterdag. Beiden toonden zich in het verleden al belangrijk, Daeseleire als vaste pion op rechtsachter en aanvoerder, Kehli sinds zijn komst in januari met zijn aanvallende impulsen. Daeseleire kwam al zes wedstrijden niet meer in actie, Kehli twee.

Antwerp: kopzorgen omtrent Rodrigues en Yatabare

Geen Ivo Rodrigues of Sambou Yatabare aan de aftrap op Stayen. De Portugees sukkelt nog steeds met de knie en de Malinees was op de laatste training door zijn enkel gegaan. Deze week zal mogelijk klaarheid brengen rond hun eventuele aantreden komende zondag thuis tegen Beerschot Wilrijk. Echt goed ziet het er alvast niet uit, want ook gisteren hielden de twee het bij behandeling bij de kinesisten en individuele training. Ook Jaadi bleef binnen voor verzorging. Nazaryna, Teunckens en Mendy deden ritme op met de beloften thuis tegen Sint-Truiden.

Racing Genk: Trossard, Mata en Pozuelo met apart regime

Verschillende spelers ontbraken op training met allerlei ongemakken, de naweeën van de wedstrijd van zaterdag. Zij kregen een apart menu. Het gaat om Trossard, Mata en Pozuelo, die wel een deel van de groepstraining meemaakte. In principe kunnen zij in de loop van deze week weer voluit meetrainen en komt Charleroi niet in het gedrang. Vanzeir (enkel), Ingvartsen en Nas-tic revalideren verder van kleinere blessures. Ook zij stromen de komende dagen weer in. Berge, herstellend van een spierscheur, werkte de volledige training af. Daarbij wel deze nuance: intensieve contacten waren er amper.