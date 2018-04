Waarom Man City vanavond de 3-0-nederlaag tegen Liverpool (niet) ophaalt

In de 25-jarige geschiedenis van de Champions League slaagden twee clubs erin om drie goals op te halen in de knock-outfase. Deportivo maakte in 2004 een 4-1-nederlaag op AC Milan goed, Barcelona vorig jaar zelfs een 4-0 op PSG. Kan Pep Guardiola met Manchester City dat kunstje herhalen tegen het Liverpool van Jürgen Klopp?

WAAROM HET WEL LUKT

1. Drie goals in de helft van de matchen Wie zaterdag de eerste helft tegen stadsrivaal United gezien heeft, weet het: aanvallend is Man City outstanding. Met David Silva als uitblinker creëerde het kans na kans en had het 5-0 kunnen zijn. Het ontbrak City aan efficiëntie, maar de ploeg van coach Guardiola blijft een doelpuntenmachine. Ze heeft vanavond minstens drie goals nodig om Liverpool uit te schakelen, maar of dat zó een groot probleem is? In de helft van hun matchen (25 van de 50) scoorden de Citizens drie keer of meer. Twaalf keer scoorden ze zelfs vier keer of meer. Liverpool weet er alles van. In september verloor het al met 5-0 in het Etihad.

2. Nu mét Agüero Een enorme opsteker voor City: Sergio Agüero, die de heenmatch miste door een blessure, is weer fit. Tegen United kreeg hij al een kwartier en viel hij gretig in. Scheidsrechter Atkinson onthield hem een penalty en De Gea hield hem met een wereldsave van een goal. In een normale situatie zou Guardiola hem nog rust gunnen, maar de kans is groot dat Agüero vanavond start. Hij is en blijft de topschutter, met 30 goals in 38 duels.

3. KDB fris aan de aftrap Guardiola zou tegen United enkele sleutelspelers rust gunnen, maar uiteindelijk zat er maar eentje op de bank: Kevin De Bruyne. Het zegt alles over het belang van de Belg – hij had maar eens moeten uitvallen, het was een ramp geweest. Een wat frissere De Bruyne moet City vanavond – gezien zijn status – op sleeptouw nemen. Doorgaans is de Rode Duivel in de topaffiches ook op de afspraak. Hij was dit seizoen man van de match tegen Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal én Chelsea. Twee jaar geleden loodste hij Manchester City al met twee goals voorbij Paris Saint-Germain naar de halve finales. Doet hij vanavond hetzelfde?

WAAROM HET NIET LUKT

1. Defensie in een lentedip Zeggen dat City een matige defensie heeft, is de waarheid oneer aandoen – met amper 24 tegengoals doet in Engeland niemand beter. Maar de voorbije week bleek ze toch – en niet voor het eerst – kwetsbaar. Op Liverpool, waar het in januari ook al vier goals slikte, ging vooral rechtsback Walker in de fout en tegen United was vooral Otamendi niet bij de les. Maar het was toch een collectief falen, want ook Vincent Kompany deelde in de malaise. De nul houden wordt straks extreem moeilijk en is nochtans extreem belangrijk. Scoort Liverpool één keer, dan moet City al vijf keer scoren.

2. Salah raakt speelklaar De kans dat Liverpool straks (minstens) één keer scoort, is sinds gisteren weer wat groter. Jürgen Klopp liet weten dat hij er goeie hoop op heeft dat Mo Salah, sukkelend met de lies, kan spelen. Met of zonder Salah: het is een wereld van verschil voor de Reds. De Egyptische seizoensrevelatie is al goed voor 38 goals in 43 duels, waarvan vijftien na Nieuwjaar. Hij maakt ook de anderen beter, zo gaf hij zes assists aan Firmino, het nummer twee in Liverpools topschutterslijst. Dat hij gisteren voor de vierde keer dit seizoen tot Speler van de Maand in de Premier League werd verkozen, zegt alles.

Foto: Action Images via Reuters

3. Pep niet wild van de ref Er is ook nog de scheids. Antonio Mateu Lopez fluit straks op het WK, maar landgenoot Guardiola is geen fan. Het heeft niks te maken met de twee penalty’s die hij Napoli dit seizoen tegen City gaf, die waren overduidelijk terecht. Wél met de uitschakeling in de 1/8ste finales vorig seizoen tegen AS Monaco. “Een Spaanse ref vergat toen een penalty op Sergio Agüero te fluiten en een rode kaart te trekken”, blikte Guardiola vorige week nog enigszins geïrriteerd terug. Ongelooflijk toevallig dat “die Spaanse ref” in kwestie, Antonio Mateu Lopez dus, enkele dagen later door de UEFA werd aangeduid om de terugmatch van vanavond tegen Liverpool in goede banen te leiden. Guardiola is er allicht niet gerust op.