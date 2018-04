Valse Facebookpagina van Black Lives Matter troggelde minstens 100.000 dollar af

Met bijna 700.000 volgers was ‘Black Lives Matter’ de grootste Facebookpagina voor de Amerikaanse protestbeweging. Er werd via allerlei acties zeker 100.000 dollar – zo’n 63.000 euro – opgehaald voor ‘het goede doel’. Maar nu blijkt dat de pagina vals was, en dat het geld minstens deels naar de rekening van een blanke Australische man werd overgeschreven. Dat onthult CNN.

De pagina had bijna dubbel zoveel volgers als de officiële versie. Er werden sinds 2016 onder meer inzamelacties op gedeeld, die zeker 100.000 dollar opbrachten, zogezegd om zwarten in de Verenigde Staten te helpen en politiegeweld tegen te gaan. Er werd ook merchandising op verkocht.

De crowdfundingsacties die geassocieerd waren met de pagina werden al een tijd geleden geschorst door Donorbox, PayPal, Classy en Patreon. “We verbanden de account maanden geleden nadat enkele donors klaagden dat ze dachten dat ze geld schonken aan de beweging”, zegt een woordvoerder van Donorbox. Maar de inzamelingen hadden niets te maken met de echte Black Lives Matter-beweging, zo bevestigde die.

Patrisse Cullors. Foto: ISOPIX

Pas na een week heen en weer mailen en bellen met CNN, schorste Facebook nu uiteindelijk ook de account van de beheerder van de pagina – een vals profiel onder de naam BP Parker – en de pagina zelf.

Nochtans had Patrisse Cullors, een van de oprichtsters van de Black Lives Matter-beweging, al maanden geleden Facebook gecontacteerd met de vraag de pagina te verwijderen omdat ze vermoedde dat er oplichters achter zaten.

Australische vakbondsman

De pagina verwees steeds naar websites zoals blacklivesmatter.media die gelinkt zijn aan Ian Mackay, een afgevaardigde van de Australische vakbond National Union of Workers. De website blackpowerfist.com registreerde Mackay zelfs met het e-mailadres van de vakbond. Toen CNN hem om uitleg vroeg, ontkende hij de pagina en websites te runnen. “Ik kocht ooit de domeinnaam en verkocht die.” Enkele uren later was de Facebookpagina gedesactiveerd.

De National Union of Workers is intussen een onderzoek gestart en heeft Mackay voorlopig geschorst. Ook een andere afgevaardigde zou tijdelijk geschorst zijn. De vakbond ontkent zelf iets te maken te hebben met de zaak.