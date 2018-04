Rusland houdt onafhankelijk onderzoek naar chemische wapens in Syrië tegen

De ontwerpresolutie van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties waarin het land de oprichting vraagt van een “nieuw onafhankelijk onderzoeksmechanisme van de VN” naar het gebruik van chemische wapens in Syrië, bevat “onaanvaardbare elementen” die de zaken nog “verergeren”. Dat heeft de Russische ambassadeur bij de VN, Vasily Nebensja, maandag gezegd.

Nebensja. Foto: REUTERS

Nebensja verweet de Verenigde Staten ervan eerder “naar militaire opties te zoeken” dan naar diplomatieke oplossingen met betrekking tot situatie in Syrië. “Dat is heel erg gevaarlijk”, aldus de diplomaat. “Niet alleen voor Syrië, maar ook voor de hele wereld.”

In het ontwerp van de VS zou het nieuwe onderzoeksinstrument van de VN een hernieuwbaar mandaat krijgen van een jaar. De VN hebben namelijk geen team meer dat chemische aanvallen in Syrië onderzoekt sinds het mandaat van het JIM, een ploeg van de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, eind 2017 niet meer vernieuwd werd na verschillende Russische veto’s.

Voorts stelt de tekst dat de Veiligheidsraad “ten zeerste het vermoedelijke en herhaaldelijke gebruik van chemische wapens in Syrië veroordeelt”, en “meer bepaald de aanval in Douma op 7 april”. Bij de aanval zaterdag zouden 48 mensen zijn omgekomen, honderden anderen hadden af te rekenen met ademhalingsmoeilijkheden.

De Veiligheidsraad van de VN kwam maandagavond in een spoedzitting bijeen in New York om zich over de aanval te buigen. Tijdens die zitting deed Nebensja de beweringen van een chemische aanval af als “vals nieuws”, bedoeld om de aandacht af te leiden van het onderzoek naar de vergiftiging van de gewezen Russische dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter in Groot-Brittannië, dat door de Britse overheid “verknoeid” is. Hij beschuldigde Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten daarnaast van “oorlogszuchtige retoriek”.

LEES OOK: Poetin noemt beschuldigingen over gifaanval in Douma “speculaties en provocaties”

De Amerikaanse ambassadrice Nikki Haley zei dan weer dat het falen van de Veiligheidsraad om in actie te schieten met betrekking tot Syrië, het gebruik van chemische wapens normaliseert. Ze veroordeelde Rusland voor het herhaaldelijk stellen van een veto tegen resoluties die het gebruik van chemische wapens door Syrië veroordelen en het blokkeren van de verlenging van het mandaat van het JIM.

Trump beloofde een “krachtig antwoord”. Foto: EPA-EFE

Haley riep de Veiligheidsraad op om zijn job te doen of om “een compleet falen om het Syrische volkt te beschermen tentoon te spreiden”. “Hoe dan ook, zullen de Verenigde Staten reageren”.

De Amerikaanse president Trump liet weten binnen de 24 à 48 uur een “belangrijke beslissing” te zullen nemen over de Amerikaanse respons op de mogelijke gifgasaanval. Hij belooft met een “krachtig antwoord” te komen.

Ook Israël reageert scherp

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag de vermoedelijke chemische aanval op Douma, een stad in Oost-Ghouta in Syrië, verworpen. “Israël veroordeelt met klem de chemische aanval in Syrië op 7 april, één jaar na de massamoord uitgevoerd door het regime in Khan Shaykhun”, luidt het in een mededeling.

“Het Syrische regime blijft misdaden tegen de menselijkheid plegen door deze verboden wapens te gebruiken”, klinkt het nog. “De nieuwste aanval sluit zich aan bij een reeks van gelijkaardige aanvallen met chemische wapens uitgevoerd door het regime sinds (Syrisch president Bashar) al-Assad beloofde om zich van zulke wapens te ontdoen. De aanval toont duidelijk aan dat Syrië in het bezit blijft van chemische wapens en er zelfs nieuwe kan produceren. Daarmee overtreedt Syrië flagrant zijn verplichtingen.”

Rusland en Syrië hadden kort voor die reactie nog met een beschuldigende vinger naar Israël gewezen na een bombardement op de basis T-4 van de Syrische luchtmacht nabij Tiyas, in het centrale gouvernement Homs. Volgens het Russische ministerie van Defensie zette Israël twee F-15’s in om de luchtaanval, die aan minstens veertien Syrische militairen en hun medestanders het leven kostte, uit te voeren. Israël zelf weigert te reageren.

Aanvankelijk beschuldigden de Syrische staatsmedia de Verenigde Staten ervan achter de aanval te zitten, maar het Pentagon ontkende meteen.

Dertien burgerdoden bij nieuwe aanval

Hulpverleners proberen mensen te redden na een explosie in Idlib. Foto: EPA-EFE

Intussen zijn opnieuw dertien burgerdoden gevallen in Syrië. Bij een explosie in Idlib, een stad in het noordwesten van Syrië in handen van de jihadisten, zijn maandag minstens negentien mensen, onder wie dertien burgers, om het leven gekomen. Dat meldt het Syrisch observatorium voor de mensenrechten (SOHR).

Bij de ontploffing raakten nog tachtig mensen gewond, waardoor het dodental wel eens zou kunnen oplopen, meldt de vanuit Groot-Brittannië opererende site. Of de ontploffing werd veroorzaakt door een raketinslag dan wel een explosief, is nog niet bekend, maar volgens ooggetuigen is één gebouw volledig verwoest en zijn verschillende andere zwaar beschadigd geraakt.