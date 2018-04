Acht projecten krijgen 200.000 euro tegen radicalisering en polarisering in onderwijs

Acht projecten om kwetsbare jongeren te versterken en polarisering en radicalisering tegen te gaan, krijgen samen 200.000 euro. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dinsdag. Dankzij de steun kunnen de organisaties na de paasvakantie aan de slag.

“Onderwijs heeft een belangrijke preventieve opdracht als het over radicalisering en polarisering gaat. Tal van scholen en organisaties uit het middenveld willen kwetsbare jongeren en schoolteams versterken op het vlak van goede studiekeuze, huiswerkbegeleiding, talentontwikkeling en het managen van moeilijke klassituaties. We kennen 200.000 euro toe aan acht veelbelovende projecten die ook ouders, buurtbewoners en vrijwilligers uit de lokale gemeenschap meetrekken in het bad”, licht Crevits toe.

De subsidies gaan naar projecten in grote steden, met name Brugge, Brussel, Genk, Gent, Kortrijk, Vilvoorde en tweemaal Antwerpen. Het hoogste bedrag (77.000 euro) gaat naar een project binnen de hogeschool Erasmus om docenten en studenten binnen de lerarenopleiding en leraren op school op te leiden tot dialoogcoaches die met polarisering kunnen omgaan. Spoor Brugge krijgt 19.000 euro om 50 leraren op te leiden om met polarisering om te gaan en moeilijke gesprekken en klassituaties te managen. Concrete aanleiding waren de gewelddadige incidenten met een meisjesbende in de stationsbuurt in het najaar van 2017.

De projecten werden gekozen na een dubbele subsidieoproep van telkens 100.000 euro, waarop organisaties - zoals scholen en vzw’s - konden intekenen. De eerste oproep ging over projecten om de positie van kwetsbare jongeren te versterken, een positieve schoolloopbaan te bevorderen en schooluitval, jeugdcriminaliteit en radicalisering te voorkomen. De tweede oproep draait rond preventie van polarisering op school en het managen van moeilijke gesprekken en klassituaties. Op termijn moeten de initiatieven hun expertise onderling delen en doorgeven aan het onderwijsveld.