“Ik was zelf renner en een ploegmaat stierf. Toen wist ik: ik word dokter om dit te vermijden”

Een autopsie moet helpen begrijpen wat Michael Goolaerts (23) nu precies fataal werd. Mogelijk komt er nooit uitsluitsel, maar toch is zo’n autopsie altijd nuttig, zegt dokter Kris Van der Mieren van de Belgische Wielerbond. “Alleen op die manier kunnen we overlijdens van jonge renners in de toekomst voorkomen.”

