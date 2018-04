President Xi belooft Chinese economie meer te openen, Aziatische beurzen reageren positief

De Chinese president Xi Jinping heeft dinsdag opnieuw beloofd om de Chinese economie meer open te stellen. In zijn speech op het economisch forum op het eiland Hainan waarschuwde hij zijn Amerikaanse evenknie Donald Trump om niet terug te keren naar een “Koude Oorlogsmentaliteit” nu beide landen handelsrobbertjes uitvechten.

Xi beloofde een “nieuwe fase in het openstellen” van het land, van de bank- tot de autosector. Zo wil China de import aanzwengelen en minder beperkingen en drempels voor buitenlands eigenaarschap in Chinese bedrijven. Ook zal intellectueel eigendom een betere bescherming krijgen.

“De mensheid staat voor de grote keuze om zich meer te openen of sluiten, om voorwaarts of achteruit te gaan”, speechte Xi Jinping, zonder Trump expliciet bij naam te noemen. “In de wereld van vandaag wint de trend van vrede en samenwerking terrein. De Koude Oorlogsmentaliteit en het ‘zero sum game’-denken zijn niet meer van deze tijd.”

Aziatische beurzen reageren positief

Als reactie maakten de belangrijkste aandelenbeurzen in het Verre Oosten dinsdag een sprong vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde na een negatief begin 0,5 procent in de plus op 21.794,32 punten. Vooral de autofabrikanten waren in trek. Xi beloofde de importtarieven op onder meer auto’s te verlagen. Ook mogen buitenlandse bedrijven straks grotere belangen nemen in de Chinese autosector en zullen intellectuele eigendommen beter worden beschermd.

De Japanse autofabrikanten Toyota en Honda stegen 1,4 en 2,6 procent. Andere Japanse bedrijven die veel producten aan China verkopen zaten eveneens in de lift. Robotmaker Fanuc klom 3,3 procent en bouwmachineproducent Komatsu dikte 2,9 procent aan.