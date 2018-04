Vete tussen vogels live te volgen: “De zeearenden stalken, pesten en jagen de haviken de stuipen op het lijf”

In de Nederlandse provincie Friesland volgen dezer dagen tienduizenden kijklustigen een vete tussen zeearenden en haviken als een soap. Dat stelt de Nederlandse Vogelbescherming, die het conflict rechtstreeks uitzendt via de website Beleef de Lente.

Net als de afgelopen jaren plaatste de organisatie weer in diverse nesten webcams voor het broedseizoen. Zo ook in een nest in Nationaal Park De Oude Venen waar vorig jaar een koppel zeearenden broedde. Vogels laten zich echter niet regisseren: de arenden zijn teruggekomen, maar niet naar het bewuste nest. Ze hebben namelijk een haviksnest wat verderop ingepikt.

Het paar haviken dat daar eerder zat, zag zich zo “tot woningruil genoodzaakt”. Inmiddels zitten zij in het oude nest van de zeearenden te broeden, maar niet bepaald in alle rust. De oude bewoners komen nog steeds vaak langs om de haviken “te stalken, te pesten en de stuipen op het lijf te jagen”, beschrijft de Vogelbescherming op de website Nature Today.

Het vervolg is onzeker. “Gaat de zeearend de eieren van de havik opeten, of wacht hij liever tot de havikjongen zijn uitgekomen om ze dan als snackje te nuttigen? Of gaat de dappere havik gewoon met succes een paar jongen grootbrengen met het zwaard van Damocles boven zijn hoofd?”

Volg de strijd tussen haviken en zeearenden hier zelf!