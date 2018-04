Kortsluiting veroorzaakt brand in Hasseltse kelder

Hasselt - In Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) is door een kortsluiting brand ontstaan in een kelder waar motorfietsen hersteld worden. De brandweer van ZuidWest Limburg had twee uur werk om de brand in de werkplaats op de Steenberg onder controle te krijgen.

De brand ontstond waarschijnlijk rond 01.45 uur door een kortsluiting aan een oplaadstation voor batterijen. Niet alleen in de kelder is er schade, ook in de twee bovenliggende appartementen ontstond rookschade. Twee bewoners zijn preventief naar het ziekenhuis overgebracht.