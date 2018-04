Hoe een ‘zingende autoweg’ de Nederlanders al na één dag horendol maakte

Wie in Friesland over de wegmarkeringen van de N357 rijdt, krijgt naast het idyllische landschap ook het Friese volkslied voorgeschoteld: een ‘zingende autoweg’ speelt er namelijk het Friese volkslied. Maar niet voor lang meer, want wat bedoeld was als een creatief en cultureel experiment, werd met boegeroep onthaald door de omwonenden. “Het is psychische marteling”, klinkt het.

Sinds dit weekend werden automobilisten die ter hoogte van Jelsum op de N357 reden, getrakteerd op een muzikaal oeuvre. Op een stuk vernieuwde rijbaan werden er ribbels in de wegmarkeringen geplaatst die het Fryske grûn, het Friese volkslied, afspeelden zodra erover werd gereden.

In ‘De wereld vandaag’ op Radio 1 beschreef René Koster, radiomaker van Omroep Friesland, hoe het voelde om over de muzikale weg te rijden: “Het is een geniaal idee. Normaal klinken de ribbels van de witte markeerlijnen monotoon, door ze te onderbreken en op de juiste afstand te plaatsen, maken ze verschillende toonhoogtes en krijg je zowaar de melodie van het Friese volkslied.”

“Psychologische marteling”

De meeste passanten vonden het wel iets hebben en enkele bestuurders keerden zelfs terug om het deuntje nog eens te horen, maar de inwoners van het dorp nabij Leeuwarden denken er anders over. “Het is niet om aan te horen”, zegt een van de bewoonsters. “Je kunt je ramen niet meer open doen, we slapen niet meer.” “Het is psychologische mishandeling”, beaamt een andere.

Creatief experiment

Omdat Leeuwarden dit jaar de culturele hoofdstad van Europa is, was het alle hens aan dek om het gebied in de kijker te zetten. Dat er erg creatief werd nagedacht, valt niet te ontkennen. Een muzikaal topidee vonden ze het bij de provincie zelf, maar daar komen ze nu op terug: “Het was slechts een proef.”

Door de aanhoudende klachten zal de provincie het stuk van de rijstrook met de ribbels dinsdagnacht alweer afsluiten. Wie de ‘zingende autoweg’ zelf wil uittesten, moet zich dus haasten.