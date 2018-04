Granaat in gesloten horecazaak gegooid in Willebroek

Willebroek - In Willebroek hebben onbekenden in de nacht van maandag op dinsdag een granaat door het raam van een horecazaak gegooid. Dat zegt de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen.

Dinsdagochtend is er een granaat binnengegooid in een shishabar in de August Van Landeghemstraat in Willebroek. Het raam van de zaak sneuvelde.

Er is alleen materiële schade, want er was op dat moment niemand aanwezig in de zaak. De appartementen erboven werden niet getroffen.

De schade binnen zou eerder beperkt zijn gebleven. De horecazaak was gesloten op het moment van de aanslag. Naast de politie kwam ook DOVO, de ontmijningsdienst van het leger ter plaatse voor een onderzoek.

Het parket vorderde een onderzoeksrechter om de zaak uit te klaren. Voorlopig is er niemand opgepakt. Ook over het motief is er nog geen duidelijkheid.

De schade zou beperkt zijn, maar het parket neemt de feiten ernstig en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van brandstichting bij nacht in een bewoond pand. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.