Evan overleefde bloedbad Columbine: “Vier woorden hebben mijn leven gered”

Bijna 20 jaar nadat Eric Harris (18) en Dylan Klebold (17) een bloedbad aanrichtten op de Columbine High School, heeft Evan Todd teruggeblikt op die vreselijke dag. De Amerikaan kende zijn twee medeleerlingen niet toen ze een geweer op hem richtten. “Ik wil geen problemen, zei ik toen”, vertelt hij aan News.com.au. “Die vier woorden hebben mijn leven gered.”

Op 20 april 1999 gebeurde het ondenkbare: twee leerlingen van de Columbine High School kwamen gewapend naar school en begonnen er in het wilde weg te schieten en mensen dood te steken. De vreselijke balans: 12 leerlingen en 1 leraar dood en 24 gewonden. De twee daders pleegden erna zelfdoding. Tot eerder dit jaar de schietpartij op de Stoneman Douglas High School gebeurde, was het de dodelijkste schietpartij ooit in een Amerikaanse school.

Bibliotheek

Foto: Marc Herremans - Mediahuis

Op die dodelijke dinsdag was de toen 15-jarige Evan Todd zoals elke doorsnee dag naar school gegaan. Hij herinnert zich nog hoe hij enkele weken voor de aanslag al het pad van de daders kruiste in een van de gangen in de school. “Ik kende hen niet, had nooit met hen gepraat en nooit met hen in de les gezeten”, zegt Evan aan News.com.au. “En ik weet niet waarom ik me herinner hoe ze mij die ene dag voorbijliepen. Ik denk omdat ze toen al een maffe blik in hun ogen hadden.”

Weken later was hij in de bibliotheek een opdracht voor Engels aan het afwerken toen de twee aan hun dodelijke raid door de school begonnen. Met 55 medeleerlingen had hij zich op de grond gelegd. Toen Eric Harris en Dylan Klebold binnenkwamen, droegen ze iedereen meteen op om recht te staan.

“Hij had een shotgun vast”, aldus Evan. “Ik probeerde me te verstoppen achter een bureau, maar dat had Eric gezien. Hij schoot tweemaal in mijn richting, wat puin raakte mijn onderrug. Hij vuurde daarna nog tweemaal. Opnieuw liep ik een wonde op door splinters die in het rond vlogen.”

Verveling

Acht van de dertien vermoorde mensen. Foto: REUTERS

Minutenlang bleef hij verstopt zitten, terwijl de twee andere leerlingen willekeurig doodden. “Ze hadden er plezier in”, zegt Evan. “Ze riepen wat, wandelden rond en stelden mensen vragen. Daarna doodden ze hen haast in executiestijl. Ik herinner me nog al het geschreeuw en alle schoten. Toen ze zich begonnen te vervelen, staken ze dan maar wat leerlingen neer.”

Hij herinnert zich ook Cassie Bernall, een meisje dat zich verstopte onder enkele computers. “Eric knielde voor haar en zei kiekeboe. Toen schoot hij haar in haar hoofd. Ze hadden echt een goede tijd, ze amuseerden zich. Het is walgelijk om dat te zeggen, maar het was echt zo.”

Vier woorden

Foto: AP

Evan bleef bidden dat ze hem niet zouden vinden, maar het gebeurde toch. Hij kreeg een pistool tegen zijn hoofd gezet. “Waarom zou ik je niet doden, vroeg Dylan me. Ik wil geen problemen, was mijn antwoord.” Toen kwam Dylan dichter. “Problemen? Je weet niet wat problemen zijn”, zei hij tegen Evan. “Dat bedoel ik niet, antwoordde ik”, zegt Evan. “Ik ben goed geweest voor jullie en voor iedereen in de school en dat weet je, zei ik nog.”

De blik in de ogen van Dylan was angstaanjagend,getuigt Evan. “Het was een blik die ik nog nooit gezien had en ook nooit meer gezien heb. Zijn pupillen waren heel breed, demonisch, hol en koud. Je zag de dood gewoon in zijn ogen.”

Dylan zei toen tegen zijn kompaan dat hij Evan mocht vermoorden als hij wilde. Dat deed die niet, waarop ze naar een ander lokaal stapten. “Ik weet echt niet waarom ik toen gezegd heb wat ik zei. Het kwam er gewoon uit. Toen ik dat zei van geen problemen, was ik eigenlijk aan het smeken voor mijn leven. Maar die woorden hebben wel mijn leven gered.”

Foto: IMAGEGLOBE

De ruimte was gevuld met rook en overal lagen plassen bloed en bewegingsloze lichamen. Maar Evan, die overleefde het, al weet hij nog altijd niet waarom. “Ik geloof echt dat er iets groters gebeurd is op dat moment. Goddelijke interventie, of hoe je het maar wilt verklaren. Er gebeurde iets, en het was voorbij.”

Wapens op school

Bijna 19 jaar heeft hij al kunnen nadenken over wat er die dag gebeurd is, en Evan is tot de conclusie gekomen dat leraars wapens zouden moeten mogen dragen op school als een preventieve maatregel.

“Ik heb wel lang getwijfeld aan wapens na Columbine”, zegt hij. “En of ze wel echt het probleem waren. Ik wilde een antwoord, een manier om het in de toekomst te verhinderen. Na lang nadenken meen ik dat wapens niet het probleem zijn. Als ik kijk naar mijn opvoeding en al mijn vrienden: wij hadden meer toegang tot wapens dan Eric en Dylan en toch hebben we nooit iemand gedood. Zij hadden thuis geen wapens, ik ben tussen de wapens opgevoed. Ik heb er zelfs nooit aan gedacht om ze te gebruiken.”

Evan pleit r dan ook voor dat leraars een wapen zouden mogen dragen als ze dat willen. “Veel organisaties willen hen wat training geven zodat ze zich zekerder zouden voelen, maar ze krijgen tegenwerking en mogen dat niet doen. Dat begrijp ik niet. Geef mensen toch de kans om zich te verdedigen.”