EU-landen mogen activiteiten als UberPop verbieden

Brussel - Europese lidstaten kunnen de illegale uitoefening van vervoersactiviteiten zoals UberPop verbieden en bestraffen zonder dat voorafgaandelijk aan de Europese Commissie te melden. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie dinsdag geoordeeld.

Het arrest is een gevolg van een Franse zaak over Uberpop. Bij die dienst, die intussen al is opgedoekt, werden via een app niet-professionele chauffeurs met hun eigen voertuig ingeschakeld. Uber werd in Frankrijk vervolgd op basis van een wet uit 2014. Volgens de taxidienst moest Frankrijk die wettekst aanmelden bij de Europese Commissie, wat niet gebeurde, en kon Uber dus niet worden vervolgd. Het Europees Hof veegde dat argument dinsdag echter van tafel.