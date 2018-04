‘Holland’s got talent’-finalist ook in België vervolgd

De Nederlandse justitie heeft een deel van een onderzoek naar gitaarvirtuoos en veronderstelde kindermisbruiker Lars de R. (26) overgedragen aan de Belgische recherche. De man die in 2009 in de finale van “Holland’s got Talent” stond, wordt in België vervolgd voor het maken en verspreiden van kinderporno. In Nederland moet hij zich verantwoorden voor het misbruik van dertien jongetjes in Nederland, India en Kroatië.