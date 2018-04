5 redenen waarom revelatie KV Kortrijk zijn slechtste match onder Glen De Boeck speelde

Wie zei ook alweer dat Glen De Boeck een slechte verliezer was? De succescoach van KV Kortrijk was zondag zijn eerlijke zelve. “Dit was de slechtste match van ons sinds ik hier trainer ben. Wat er misliep? Alles. Meer nog, ze waren vandaag allemaal slecht.” Wij gingen op zoek naar de redenen hiervoor.