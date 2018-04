ANALYSE. Custovic moet carte blanche krijgen bij KV Oostende als bestuur wil dat hij zich bewijst

De ambities van Oostende-coach Adnan Custovic in Play-off 2 worden niet in punten, maar in handelingen uitgedrukt. Weer kreeg Berrier minuten en weer kreeg technisch directeur Hugo Broos zijn zin niet. Custovic wil zich bewijzen om zijn beruchte evaluatie te doorstaan, maar Broos wil dat er geëxperimenteerd wordt met het oog op volgend seizoen. Dubbelzinniger kan haast niet, vindt onze KVO-watcher Junior Verbeeke.

We moeten het hem nageven: Custovic meent het met zijn ambities in Play-off 2. De man is altijd een winnaar geweest en moet niet weten van spelers die het laten hangen. Sinds hij midden september overnam ...