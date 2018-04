Charilaos Charisis is na drie maanden weer wedstrijdfit bij STVV: “Die 1,5 miljoen wordt een struikelblok”

Jonas De Roeck kon in 2018 nog niet rekenen op middenvelder Charilaos Charisis. Een adductorenletsel hield de Griek drie maanden aan de kant. “Ik zal me in de toekomst beter moeten wapenen tegen het kunstgras”, zegt Charisis, die intussen wel weer wedstrijdfit is en zin heeft in een verlengd verblijf bij STVV.