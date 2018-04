Nieuwe initiatieven om partij Islam te verbieden

Het aantal aangekondigde initiatieven om de partij Islam te verbieden en te beletten campagne te voeren, neemt de laatste dagen toe. Het laatste in de rij is het voornemen van het Bergense gemeenteraadslid Georges-Louis Bouchez (MR). In de kranten van SudPresse kondigt de lijsttrekker van “Mons en Mieux” een motie aan die elke vergadering van de partij verbiedt. Bouchez wil dat de motie als model dient voor de andere Belgische gemeenten.

De politieke wereld stond de voorbije week op haar achterpoten over de standpunten van de voorman van de partij Islam. Die beschikt vandaag slechts over twee gemeenteraadsleden in het Brussels gewest: een in Anderlecht en een in Molenbeek - de twee gemeenten waar ze bij de verkiezingen van 2012 met een lijst was opgekomen. Dit najaar wil Islam in 28 gemeenten in Brussel en Wallonië opkomen.

Aan Vlaamse zijde willen N-VA en Open Vld werk maken van wetgeving om extremistische partijen als Islam tot de orde te roepen. Aan Franstalige zijde pleitte Kamerlid Richard Miller (MR) voor een verbod, net als DéFI-voorzitter Olivier Maingain.

De voorzitster van de Brusselse PS-federatie wil het debat uitbreiden.

Verbod op extremistische partijen

Zondag was het de beurt aan Laurette Onkelinx. De voorzitster van de Brusselse PS-federatie wil het debat echter uitbreiden naar alle extremistische partijen die de fundamentele vrijheden aanvallen. De gewezen vicepremier roept de partijen om daarover snel een consensus te vinden.

“Ik pleit al erg lang voor een verbod op extremistische partijen. Indertijd was dat om het Vlaams Blok te verbieden en zijn dotatie in te trekken. Ik werd toen niet gevolgd.”

“Ik ben voor een strak beleid tegen partijen die onze fundamentele waarden niet respecteren. Dat is het geval aan extreemrechtse zijde, waar kleine partijen het nazisme nieuw leven inblazen, en dat is het geval voor de partij Islam.”

“Die partij veegt onze grondwettelijke principes, onder andere de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, van tafel. Ook daartegen bestaan geen halve maatregelen”, stelt Onkelinx uitgebreid op twitter.”

Cela fait très longtemps que je plaide pour l’interdiction de partis liberticides. A l’époque, c’était pour interdire le Vlaams Blok et lui retirer sa dotation. Je n’avais pas été suivie (1/3) #PartiIslam — Laurette Onkelinx (@LOnkelinx) April 8, 2018

