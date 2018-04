Zon maakt plaats voor wolken en regen

Er verschijnen dinsdagnamiddag meer stapelwolken vanuit het zuidoosten, en de kans op buien neemt toe. In het westen blijft het nog vrij zonnig. De maxima liggen tussen 14 en 17 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 17 graden aan zee en tussen 18 en 20 graden elders. Dat meldt het KMI.

Dinsdag wordt het naar de avond toe overal wisselend tot zwaarbewolkt met buien. De meest actieve buien zijn bestemd voor Nederland, maar ook in het noorden van België kan er lokaal vrij veel regen vallen. Een donderklap is ook mogelijk. In het zuidoosten van het land wordt het in de loop van de nacht droog, maar daar kunnen dan lage wolken en mistbanken ontstaan. De temperatuur daalt tot tussen 5 en 7 graden ten zuiden van Samber en Maas en tot 9 of 10 graden elders.

Woensdagvoormiddag is er nog vrij veel bewolking met nog steeds wat buien. Later wordt het droog met wolken en zonnige perioden. In het zuidoosten van het land begint de dag grijs met lage wolken en lokale mist, en later ook flinke zonnige perioden. De maxima liggen rond 14 graden aan zee en in de Hoge Venen, en tussen 16 en 18 graden in het binnenland. Tijdens de nacht van woensdag op donderdag is het eerst licht bewolkt tot helder. Later schuift er vanuit het zuidoosten veel hoge bewolking over ons land. Aan zee kan er ook lage bewolking opduiken, met ook kans op nevel en mist. De minima liggen tussen 4 en 7 graden.

Donderdag is het eerst nog droog en vrij mooi met hoge wolkensluiers maar vanuit Frankrijk neemt de bewolking snel toe en al in de voormiddag bereiken de eerste buien het zuidoosten van het land. In de loop van de namiddag en avond krijgen we stevige buien met onweer die van zuidoost naar noordwest over het land trekken. Maxima rond 12 graden aan zee en van 15 tot 19 graden in het binnenland.

Vrijdag en tijdens het weekend krijgen we zacht en onstabiel weer met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Vooral in de namiddag en avond is er kans op enkele buien, eventueel met een donderslag.