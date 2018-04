Man aangehouden voor laster en eerroof van magistraten en advocaten

Brussel - Een Brusselse onderzoeksrechter heeft eind maart een man onder aanhoudingsbevel geplaatst die verdacht wordt van laster en eerroof ten aanzien van verschillende magistraten, advocaten en politiemensen. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De man zou onder meer fotomontages gemaakt hebben waarin de betrokkenen te zien waren in compromitterende poses maar zou zich in een brief ook voorgedaan hebben als Brussels procureur des Konings Jean-Marc Meilleur.

Enkele maanden geleden werden al meerdere onderzoeken geopend naar de verschillende feiten, omdat toen niet duidelijk was dat één en dezelfde man vermoedelijk achter alle feiten zat. Meerdere advocaten, waaronder een bekende vrouwelijke advocate, politiemensen van de politiezone Montgomery (Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe) maar ook magistraten, waarbij mogelijks een Brusselse onderzoeksrechter, werden toen het doelwit van lasterlijke berichten. Ook doken er een heleboel berichten met homofobe en islamofobe inhoud op. Bovendien werd er ook minstens één brief verstuurd die zogezegd afkomstig is van Brussels procureur des Konings Jean-Marc Meilleur.

Na lang speurwerk kon de politie achterhalen dat al die zaken vermoedelijk het werk waren van één man, Laïd B. Die man werd op 30 maart onder aanhoudingsbevel geplaatst, onder meer voor laster en eerroof. De Brusselse raadkamer verlengde vorige week zijn voorlopige hechtenis met een maand.