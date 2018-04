Juventus houdt situatie van Mousa Dembélé in de gaten

Vertrekt Mousa Dembélé (30) na dit seizoen bij Tottenham? De middenvelder gaat deze zomer zijn laatste contractjaar in en de Italiaanse grootmacht Juventus houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten. De technische staf van Juve was enorm onder de indruk van de prestatie van de Rode Duivel in de Champions League-wedstrijd in Turijn (2-2).

Dembélé heeft bij Tottenham nog een contract tot juni 2019. Deze zomer moet er dus een beslissing genomen worden over zijn toekomst. Dembélé en Spurs hebben afgesproken dat ze deze zomer samen zitten om over de toekomst te praten. Komt er dan geen akkoord over een nieuw contract, dan zal Spurs de Antwerpenaar willen verkopen. Anders kan hij een jaar later gratis vertrekken en dat ziet Daniel Levy liever niet gebeuren. Daarom houdt Juventus de situatie van Dembélé nauwlettend in de gaten. Als de middenvelder er niet uitkomt met Spurs, staan de bianconeri klaar om toe te slaan.

“Op dit moment ben ik zeer gelukkig bij Tottenham”, zei Dembélé een maand geleden nog tegen La Dernière Heure. “Ik lieg niet wanneer ik zeg dat ik niet aan een grote transfer denk. Ik denk nu aan het seizoen in de Premier League, het WK en nadien zien we wel. Ik wil pas in de zomer nadenken over mijn toekomst. Misschien is die mijn laatste seizoen, misschien teken ik een nieuw contract. We zien wel.”