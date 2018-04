Opnieuw confrontaties bij ontruiming luchthavensite nabij Nantes

In Notre-Dame-des-Landes nabij Nantes in het westen van Frankrijk zijn dinsdag opnieuw schermutselingen uitgebroken tussen de ordediensten en de illegale bezetters van het gebied, waar tot voor kort de komst van een nieuwe luchthaven gepland was. Maandag startte de Franse overheid een operatie met zowat 2.500 gendarmes het gebied te ontruimen.