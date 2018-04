112-jarige Japanner officieel oudste man ter wereld

Guinness World Records heeft de Japanner Masazo Nonaka dinsdag officieel erkend als de oudste nog levende man ter wereld. Het geheim achter zijn hoge leeftijd is volgens zijn familie zijn zoete tand en lange baden in warmwaterbronnen.

Foto: REUTERS

De oude man woont op het Japanse eiland Hokkaido, bij zijn familie die een ryokan uitbaat. Dat is een traditionele herberg waar bezoekers kunnen genieten van “onsen”, baden gevuld met water uit een geiser.

Hij werd geboren op 25 juli 1905, en neemt de titel over van de Spanjaard Francisco Nunez Olivera, die in februari op 113-jarige leeftijd overleed. “Hij verplaatst zich in een rolstoel maar is in goede conditie”, vertelde zijn kleindochter Yuko Nonaka.

Dinsdag kreeg hij een certificaat van Guinness World Records overhandigd. “De prestatie van meneer Nonaka is opmerkelijk, hij kan ons allemaal een belangrijke les leren over de waarde van het leven en hoe we de limieten van de menselijke hoge ouderdom kunnen uittrekken”, zei hoofdredacteur Craig Clenday.

Nonaka is wel niet de oudste persoon ter wereld. Dat is Nabi Tajima, een 117-jarige vrouw die in de Japanse prefectuur Kagoshima woont. Zij werd geboren op 4 augustus 1900.