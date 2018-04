Charmante First Lady troost scholier die haar glas omstoot: “Maak je maar geen zorgen”

13 scholieren uit een middelbare school waren maandagnamiddag te gast op het Witte Huis. Samen met de First Lady, Melania Trump, probeerden ze om gedachten uit te wisselen over de leefwereld van tieners.

Opvallend sympathiek stond Melania Trump maandag voor de “klas” in het Witte Huis. Haar 13 studenten van de dag mochten een voor een naar het bord komen om hun gedachtegang op te schrijven. Eentje maakte echter een nogal onhandige beweging. Hij stootte het glas om van de First Lady en bleef stokstijf staan. “Maak je geen zorgen, het is maar water”, stelde ze de jongen gerust terwijl ze hem een schouderklopje gaf.

Minister van Onderwijs Betsy Devos nam de introductie voor haar rekening.