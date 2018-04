Mignolet wenst Kompany een gelukkige verjaardag, maar: “Verwacht geen cadeautjes”

Vincent Kompany mag vandaag 32 kaarsjes uitblazen. Simon Mignolet wenste zijn kapitein bij de Rode Duivels een gelukkige verjaardag maar waarschuwde meteen: “Verwacht vanavond geen cadeautjes.”

Simon Mignolet en Vincent Kompany staan vanavond immers tegenover elkaar in de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League. Daarin verdedigt Liverpool tegen Manchester City een 3-0-voorsprong.

Normaal staat Mignolet vanavond niet in doel bij The Reds, Kompany wordt net als Kevin De Bruyne in de basis verwacht bij The Citizens.