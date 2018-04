Duitsland smeekt hond die twee mensen doodbeet niet te doden

Al 268.000 Duitsers tekenden de petitie “Lass Chico leben!”. Chico is een staffordshire terrier die een vrouw en een jonge man - zijn baasjes - doodbeet. De publieke opinie is van oordeel: we kunnen Chico heropvoeden.

Dit is een intriest verhaal. Acht jaar geleden kocht Lezime Keight uit Hannover de hond Chico. Een week later zou haar ex uit de gevangenis vrijkomen. Hij had vijf jaar gezeten omdat hij Lezime met een bijl had aangevallen. Sindsdien zat ze in een rolstoel. Lezime was bang dat de ex haar en de vier kinderen zou komen bedreigen. De hond Chico zou hen beschermen.

De petitie voor Chico.

Opgeleid om te vechten

Van de eerste dag was duidelijk dat Chico een miskoop was. De hond was bijzonder agressief. Na een tijdje ging de oudste zoon ermee naar de hondenschool. Daar stelden ze vast: Chico was opgeleid om te vechten. Allicht voor illegale kampen. De vechtlust eruit krijgen zou zeer moeilijk zijn. De zoon kreeg een brief mee voor de autoriteiten van Hannover; zij moesten maar beslissen of Chico in het gezin mocht blijven.

Maar de zoon bracht die brief nooit naar de autoriteiten. Toch verscheen Chico geregeld op hun radar. Om de drie weken belden de buren met klachten over de agressieve hond van de buren. Vorige week belden ze ook weer. Chico zat als een razende te blaffen en de buren deden niet open. Er moest is zijn gebeurd.

Beschermende pakken

De politie verwittigde de brandweer, die binnenbrak bij de familie Keight. Chico sprong met bloed op zijn bloed naar hen toe. Gelukkig gaven hun brandweerpakken voldoende bescherming tegen de bijtende hond. In de keuken lagen Lezime Keight en haar zoon Jorn met overgebeten kelen.

De hond is meegenomen naar de opvang in Tierheim. Daar vallen elke dag honderd smeekbrieven in de bus van mensen die beweren dat ze de hond kunnen heropvoeden. Udo Müller, woordvoerder van Hannover laat weten dat de stad de mogelijkheid bekijkt om Chico naar een school voor honden met gedragsproblemen wil sturen. “Daarna zullen we over zijn lot zal beslissen.”