OVERZICHT. Dit is volgens u de beste frituur in uw gemeente

2.943 frituren. Zoveel eettenten maakten er kans op de titel van ‘Beste Frituur van Vlaanderen’. Twee weken lang stemde u tijdens de zoektocht van Het Nieuwsblad mee op uw voorkeur. Of het nu ging om indrukwekkende stadszaken of om de kleine barak om de hoek, 61.212 mensen gaven hun stem aan hun favoriete frituur. Nu zijn de winnaars per gemeente bekend.

Onze week stond in teken van frietjes. Lees er hier alles over.

De beste frituur is vaak onderwerp van pittige discussies. Frieten uit een bakje of puntzak, stoverijsaus of een klets mayonaise, een Bicky of vegetarische champignonburger: elke frituur is uniek, net als haar klanten. Maar wat is hun favoriet? Welke frituur speelt het best in op die uiteenlopende voorkeuren? Om die vraag te beantwoorden, lieten we onze lezers massaal hun stem uitbrengen.

De winnaars mogen fier naar deze kaart kijken en beseffen dat hun klanten resoluut voor hen kiezen. Maar daar stopt het niet. Vijf van de gemeentelijke winnaars krijgen de komende dagen een vakjury over de vloer. Zij bezoeken de beste frituur van elke provincie, op zoek naar de allerbeste frituur van Vlaanderen. Die vijf provinciale winnaars, het verslag van de jury én de ultieme winnaar van 2018 kan u op zaterdag 14 april ontdekken in onze krant en op deze site.

