Zo blijft Gent achter na een drukke zaterdag: "De mentaliteit is sterk achteruit gegaan"

Gent - De beelden van de bergen afval die zaterdagmiddag werden achtergelaten in de binnenstad van Gent lokken boze reacties uit. Ivago maakt de afvalkorven op de Korenlei en Graslei drie keer per dag leeg, maar dan nog kunnen ze alle afval niet aan. "We doen wat we kunnen", zucht men bij Ivago. "Maar men heeft blijkbaar minder respect voor het openbaar domein."

U las maandag al in De Gentenaar dat het lenteweer opnieuw een opstoot aan zwerfvuil met zich meebracht afgelopen weekend in de Gentse binnenstad. Maar de volledige reeks beelden willen we u toch niet onthouden. Ze werden genomen door onze fotograaf zaterdagmiddag om tussen 16 en 17 uur.

Het lenteweer bracht zaterdag tienduizenden mensen op de been in de binnenstad, om te winkelen, te terrassen of te genieten van de Gentse binnenstad. Maar de berg afval die dat elk jaar weer met zich meebrengt lijkt niet af te nemen.

Op de Graslei en Korenlei staan tien extra grote vuilniskorven, van dezelfde grootte als op de Gentse Feesten. Toch konden die zaterdag duidelijk niet alle afval slikken. De Gras- en Korenlei worden op een zaterdag steevast drie keer geledigd door Ivago-medewerkers: 's ochtends vroeg, kort na 18 uur en vlak voor 21 uur nog eens.

"Meer dan dat is niet haalbaar", zegt Ivago-woordvoerder Koen Van Caimere. "'s Middags is het er over de koppen lopen en raken onze medewerkers er moelijk door, laat staan met de veegwagens."

"Mentaliteit is verslechterd"

In de binnenstad zijn vier Ivago-medewerkers de hele week op pad met 'stofzuigers' om afval weg te halen. Op zaterdag zijn dat er twee. Twee ploegen rijden van 's ochtends tot 20.30 uur door de binnenstad met elk een veegmachine. Daarnaast zijn er nog ploegen in actie rond het Sint-Pietersstation, de parken en de barbecuezones.

"We doen momenteel al het mogelijke", zegt Van Caimere. "Maar als nog niet bewezen was dat statiegeld voor blikjes en flesjes dringend nodig is, dan is dat afgelopen weekend nog eens duidelijk aangetoond. Bij het afval zitten heel wat blikjes en plastic flesjes."

Van Caimere zegt dat "de mentaliteit" niet goed zit. "In de 22 jaar dat ik bij Ivago werk is de mentaliteit van de mensen er sterk op achteruit gegaan. Het gaat over de vraag: wat doe ik met mijn afval als ik het niet onmiddellijk kwijtraak? Men heeft blijkbaar minder respect voor het openbaar domein."