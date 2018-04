De wraak van Karius: waarom rivaal van Mignolet zal smullen als Liverpool City uitschakelt in de Champions League

Manchester City staat vanavond voor een zware opdracht in de Champions League. De Citizens moeten een 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd in de kwartfinales tegen Liverpool proberen goed te maken. LFC-doelman Loris Karius hoopt, met reden, dat de Reds standhouden.

Het leek een onbegrijpelijke keuze, toen Liverpool-coach Jürgen Klopp de nochtans sterk spelende Simon Mignolet naar de bank verwees. De Duitser bombardeerde Loris Karius tot eerste doelman bij de Reds. Dat deed hij het seizoen daarvoor ook al eens, maar toen flopte Karius. Nu toont de ex-goalie van Mainz wél wat hij in zijn mars heeft . Tegen Everton pakte hij alweer uit met een cruciale save en hield hij nog maar eens de nul.

Karius speelde bovendien ook alle negen Champions League-partijen tot dusver. Daarin was het nummer één van Liverpool goed voor zes clean sheets, waaronder dus eentje tegen Man City. Straffe cijfers die Klopp in het gelijk stellen, al was Mignolet in de voorrondes van het kampioenenbal nog belangrijk voor zijn ploeg. In het hoofdtoernooi werd hij vervolgens verrassend gepasseerd door Klopp.

Karius zal vanavond extra gemotiveerd zijn om opnieuw zijn netten schoon te houden tegen de Citizens. Hij speelt voor de eerste keer in het Etihad Stadium en er staat een halve finale in de Champions League op het spel. Weinigen weten echter dat Karius ook wraakgevoelens koestert tegenover de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany.

“Met jou ga ik echt niet samenwerken”

De Duitse doelman stond namelijk twee jaar onder contract bij Man City. Hij maakte in de zomer van 2009, op 16-jarige leeftijd, de overstap van de U18 van Stuttgart naar de reserven van de Citizens. Die hadden andere Engelse clubs geklopt in de strijd om een van de grootste Duitse talenten in doel. Tot woede van Stuttgart.

Karius was echter niet gelukkig toen hij voorgesteld werd in Manchester. “Jeugdspelers en trainers ontmoeten op zijn eerste dag was niet wat hij verwacht had”, klinkt het in The Daily Mail. “Hij keek naar één coach en dacht: Met jou ga ik echt niet samenwerken.”

De jonge Duitser speelde slechts drie wedstrijden voor de reserven van Man City en kreeg daarin zes goals tegen, ook al trainde hij regelmatig samen met toenmalig eerste doelman Joe Hart. In 2011 werd hij uitgeleend aan Mainz 05 en een half jaar later als vrije speler van de hand gedaan aan de Duitse eersteklasser. Vijf jaar later zou Liverpool hem daar voor 6,2 miljoen wegkopen.

Zeven jaar later keert Karius dus voor het eerst terug naar zijn eerste Engelse club, met een plek in de halve finales van de Champions League op het spel. Zijn moment om City een hak te zetten. “Hij was toen een kind in een grote stad. Hij is niet de eerste die zo in de problemen raakte. Technisch had hij alles wat je wilde van een doelman. Als hij trainde, was hij goud waard.” Afwachten of dat vanavond ook zo is.

