Honderden mensen brengen laatste groet aan Johan Stollz

Oosterzele - Onder massale belangstelling is dinsdag afscheid genomen van pianist en zanger Johan Stollz. De bekende muzikant overleed vorige week zijn slaap.

Zowat 1.100 mensen woonden de uitvaartplechtigheid bij in de Sint-Christoffelkerk in Scheldewindeke. Op het einde van de eredienst kreeg Johan tot twee keer toe een laatste applaus en kregen de aanwezigen nog een laatste keer zijn wereldhit ‘Concerto voor Natasha’ te horen. Ook tijdens de plechtigheid was er heel wat instrumentale pianomuziek van Stollz te horen.

Johan Stollz overleed vorige week dinsdag op 88-jarige leeftijd. Eerder had hij, in de nacht van zondag op maandag, een hartfalen gekregen en werd hij na reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. Hij had toen net een optreden in Zwalm achter de rug.