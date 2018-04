Brute pech: Liverpool kan dit seizoen niet meer rekenen op Emre Can

Liverpool moet het de rest van dit seizoen zonder Emre Can stellen. De Duitse middenvelder sukkelt met een rugblessure. Op een vraag van Sky of Can tot het einde van het seizoen out is, antwoordde zijn trainer Jürgen Klopp dinsdag bevestigend.

De Duitse international haakte vorige maand af tijdens de voorbereiding op de oefeninterlands tegen Spanje en Brazilië. Sindsdien speelde hij geen wedstrijd meer. Of titelverdediger Duitsland op het WK in Rusland op Can mag rekenen, is een open vraag.

Het contract van de 24-jarige middenvelder bij Liverpool loopt in juni af. Meerdere Europese topclubs hengelen naar zijn diensten. Can zelf verklaarde al eerder het seizoenseinde af te wachten alvorens knopen door te hakken.

De middenvelder was dit seizoen in 37 duels voor Liverpool goed voor zes goals en vijf assists. De Reds staan derde in de Premier League en kunnen zich dinsdagavond ten koste van Manchester City plaatsen voor de halve finales van de Champions League.