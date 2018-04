Deze voetbalploeg is uniek in de hele wereld, en dat ligt niet aan hun voetbalkwaliteiten

De Forest Green Rovers werd onlangs uitgeroepen tot de meest groene voetbalclub op aarde. Zo zijn alle spelers veganist en draagt de club duurzaamheid en ecologie hoog in de vaandel. Naast het veld vinden fans geen oer-Britse ‘meat pies’, worsten of andere vettige vleeshappen, maar wel curry met opgelegde gember en frietjes van zoete aardappel. Bier is er gelukkig wel.

Britse voetbalcultuur en ecologie lijken niet meteen twee handen op één buik, maar de Forest Green Rovers hebben hun naam niet gestolen. Recent werd de club nog uitgeroepen door de FIFA tot meest groene voetbalclub op aarde. “Jaarlijks halen we 20 procent van al onze elektriciteit uit de zonnepanelen rond onze club, de rest komt via het net, uit hernieuwbare bronnen”, vertelt eigenaar Vince Dale aan Vice News. Naast de groene outfits en logo’s wordt het veld van de Forest Green Rovers besproeid met regenwater. Op het veld is een ingenieus systeem van kanalen en pompen dat water verzamelt in een regenton. Fans die naar de wedstrijd of training komen met een elektrische wagen mogen die daar gratis opladen.

Eigenaar Vince Dale. Foto: AFP

Die groene levensstijl houdt de club niet tegen om ambitieus te zijn. “We willen binnen de vijf jaar spelen in the Championship (de op één na hoogste divisie in het Engelse voetbal nvdr.), ook willen we een stadium bouwen passend bij die ambitie”, aldus nog Dale. De plannen voor het stadium werden getekend door wereldberoemde architecte Zaha Hadid, overigens zal het stadium volledig uit ecologisch verantwoord hout gebouwd worden.

Hippie Veganisten

Mogelijk de meest ingrijpende groene maatregel was om de club volstrekt veganistisch te maken. Niet enkel de spelers schakelden volledig over op een plantendieet, maar ook naast het veld zijn geen dierlijke producten meer te vinden. “Aanvankelijk hebben we eerst rood vlees gebannen. De supporters en lokale vonden dat toen relatief schokkend” vertelt Dale nog, “maar naar de spelers toe presenteerden we het als een prestatie-issue: serieuze atleten eten geen rood vlees.”

Intussen hebben de fans er weinig problemen mee. Sterker nog: “Het aantal verkochte maaltijden is gestegen”, aldus de chef van de kantine.

De fans en spelers hebben geen heimwee naar vlees sinds hun veganistische switch. Foto: AFP

De club bestaat al sinds 1889, overleefde twee wereldoorlogen, maar kende de afgelopen acht een ingrijpende transformatie onder hun nieuwe groene eigenaar. “Sommigen noemen me een hippie”, vertelt Dale lachend. “Maar bovenal ben ik ecologist. Anderen noemen me dan weer een zakenman, maar dat heb ik niet graag, sterker nog, ik vind het lichtjes beledigend.”

De zogenaamde eco-industriemagnaat en groene energie-tycoon verdiende zijn fortuin met windmolens en andere hernieuwbare energie-projecten. Nu wil hij voetbal gebruiken om zijn groen gedachtegoed uit te dragen. “De stereotiepe Engelse voetbalfan is niet bepaald bezig met gezond eten. Veelal drinkt hij veel en is hij niet de meest progressieve persoon op aarde. Ik geloof niet in stereotiepen en met deze club wil ik bewijzen dat ze niet kloppen.”