Simpsons onder vuur voor racisme rond Indiaas figuurtje Apu

De populaire Amerikaanse animatieserie “The Simpsons” heeft het verkorven bij de Indiase kijkers. Die vinden het figuurtje van kruidenier Apu te racistisch getypeerd. De makers trachtte Lisa die kritiek te laten weerleggen maar die poging keert als een boemerang terug.

Vorig jaar maakte komiek Hari Kondabolu een documentaire met de titel “Het probleem met Apu”. Apu is een populair personage in “The Simpons”. Hij is de kleine Indiase kruidenier van om de hoek, die vervallen levensmiddelen verkoopt. Wanneer de klanten buitengaan, roep hij hen steevast na: “Thank you, come again.”

Lees verder onder de trailer voor “The Problem with Apu”

Kondabolu stoort zich mateloos aan de stereotype manier waarop Amerikaanse films en tv-series - “The Simpsons” in het bijzonder - buitenlanders in beeld brengen.

Marge leest voor

In de aflevering van vorige zondag trachtten de makers van “The Simpsons” Kondabula tegemoet te komen. In een passage leest moeder Marge uit een boek voor aan haar dochter Lisa. Het gaat over immigranten. Marge merkt op dat er nogal wat stereotiepen vallen wanneer het over Ieren en Noord-Amerikanen gaat.

De dochter werpt tegen: “Iets dat tientallen jaren werd geprezen en als niet-beledigend gold, is nu politiek incorrect. Wat moet je ermee?” Ze kijkt even naar een foto van Apu op haar nachtkastje, waarop staat “Don’t have a cow” (maak je niet druk). De kijker is geschokt omdat Lisa normaal het morele geweten is van de serie.

Niet onder de indruk

De makers van “The Simpsons” dachten zo tegemoet te zijn gekomen aan de verwijten van documentairemaker Hari Kondabolu. Maar die is allerminst onder de indruk. “Wow. ‘Politiek incorrect’? Is dat wat er overblijft van mijn film en de discussie die erop volgde? Ik hield van dit programma.”