Onderzoekers graven 33 miljoen jaar oude vleermuisresten op in zandlaag

Onderzoekers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel hebben in een meer dan 33 miljoen jaar oude zandlaag onder Boutersem een nieuwe vleermuissoort gevonden die de ‘Myotis belgicus’ gedoopt werd. Ze maakt deel uit van de ‘Myotis-groep’ die met meer dan 120 soorten een van de grootste geslachten is binnen de orde van vleermuizen en op dit ogenblik voorkomt op elk continent, met uitzondering van Antarctica. Dat meldt Natuurpunt.

De zandlaag onder Boutersem dateert uit het vroegere Oligoceen en is rijk aan fossiele resten van dieren. In zes ton zand vonden de onderzoekers meer dan 50 verschillende resten van de vleermuizen, waarvan sommigen tot de nieuwe soort ‘Myotis belgicus’ behoren. Ook bij opgravingen in het nabijgelegen Hoogbutsel en Hoeleden werden resten aangetroffen.

De ‘Myotis belgicus’ was een grote soort en de oudste tot dusver gekende Myotissoort. De vondst toont aan dat het ontstaan van deze groep minstens zeven miljoen jaar vroeger gebeurde dan tot nu toe werd aangenomen.

Dat een specie als de Myotis zo lang standhoudt is volgens Natuurpunt best wel bijzonder. De milieuorganisatie verwijst hierbij naar het feit dat het de laatste eeuw niet goed gaat met vele vleermuissoorten. “In Vlaanderen staat drie kwart van de vleermuissoorten, waaronder zes Myotis-soorten, op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Oorzaken zijn onder andere het gebruik van insecticiden en het verlies van jachtgebieden, winter- en zomerverblijfplaatsen. Er is nood aan doorgedreven beschermingsacties om deze bijzondere dieren met een lange geschiedenis een duurzame toekomst te bieden”, aldus Natuurpunt.