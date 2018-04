Politie identificeerde auto’s van de trouwstoet in Genk

Genk - De politie heeft verschillende auto’s geïdentificeerd die het afgelopen weekend betrokken waren bij de trouwstoet in de Stalenstraat in Genk. Op een videofilmpje dat van de trouwstoet opdook is te zien hoe verschillende auto’s, waaronder enkele met een Turkse vlag, de winkelstraat en het bijhorende verkeer volledig blokkeerden.

Tijdens de blokkade van de straat zou er zelfs geschoten geweest zijn, vermoedelijk met een alarmpistool. Toen de politie ter plaatse kwam waren de bestuurders reeds verdwenen.

In een persbericht laat het Limburgse parket weten dat er aan de hand van videobeelden verschillende auto’s geïdentificeerd werden die aan de trouwstoet deelnamen. Verder onderzoek moet uitwijzen wie de eigenaars van de voertuigen zijn.

In hetzelfde persbericht ontkent het parket ook dat het koppel wiens huwelijk door de deelnemers van de trouwstoet werd gevierd geïdentificeerd is. Verschillende kranten schreven dinsdag dat die identiteit wel bekend was. Zowel de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V) als minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) veroordeelden het gedrag van de feestvierders.