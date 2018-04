Vijf parkwachters gedood in het iconische Virungapark

Vijf parkwachters zijn maandag doodgeschoten in het Virungapark in Congo. Vermoedelijk werden de parkwachters het doelwit van lokale rebellengroepen en stropers die in het gebied actief zijn.

Het Virungapark in Congo is één van de laatste toevluchtsoorden van de berggorilla in het wild. Ongeveer een kwart van de wereldpopulatie, zo’n 800, leeft er. Het voortbestaan van de berggorilla’s wordt bedreigd door illegale houtkap maar vooral door stropers en milities die in en rond het park gorilla’s en olifanten doden.

Het nationale park meldt in een persbericht het overlijden van vijf parkwachters en één chauffeur die maandagmiddag in een hinderlaag werden gelokt. Een zesde parkwachter is gewond.

Virunga National Park is deeply saddened to confirm reports of an attack on our staff today - please direct all enquiries to press@virunga.org pic.twitter.com/a6ii0OpfJD — Virunga NationalPark (@gorillacd) 9 april 2018

Wie er voor de aanval verantwoordelijk is moet nog blijken. In het reservaat, dat Unesco werelderfgoed is, zijn parkwachters zijn al jaren in een bloedige strijd verwikkeld met stropers en milities. In augustus vorig jaar werden al drie parkwachters gedood in een hinderlaag van de Maï-Maï militie die in de regio van Noord-Kivu, in het oosten van Congo actief is. Sinds 1996 zijn al meer dan 140 bewakers omgekomen.

De Belgische piloot Anthony Caere werkt in het Virunga park, dat 7.800 vierkante kilometer groot is, en kende de slachtoffers persoonlijk. “Het waren mijn vrienden, ik ben er kapot van”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws nadat hij de overlevende, gewonde parkwachter eigenhandig naar het ziekenhuis vloog. Caere wijst erop dat de dodentol voor april nu al op 7 staat. Begin april werd parkwachter Faustin Biriko Nzabakurikiza doodgeschoten.

Foto: AP

Belgische prins

De bescherming van bedreigde diersoorten in het Virunga park is de missie van de Belgische prins Emmanuel de Merode die er sinds 2008 directeur is. In 2014 werd de prins zelf onder vuur genomen tijdens een hinderlaag maar overleefde de aanslag.

De Belg richtte 11 jaar geleden hetFallen Rangers Fund op. Dat fonds zorgt voor de nabestaanden van vermoorde parkwachters zoals Nzabakurikiza die een vrouw en twee kinderen achterliet.