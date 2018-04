Toeristenbus rijdt in op laaghangende takken: dodelijk slachtoffer is 62-jarige Vlaming

De Belg die maandag omkwam bij een ongeval met een toeristenbus op Malta was afkomstig uit het Gentse, waar hij actief was bij cultuurcentrum Trefpunt. De organisatie heeft haar medeleven betuigd naar zijn nabestaanden. “Trefpunt is in rouw.”

Het ongeval vond rond 16.15 uur plaats in de kustplaats Zurrieq. Een sightseeing dubbeldekkerbus met open dak reed met een relatief hoge snelheid tegen een aantal laaghangende takken. Twee personen overleefden het incident niet. Eén van hen was de 62-jarige Vlaming Koen De Vrieze. Ook een 37-jarige Spaanse vrouw kwam om het leven.

Het Belgische dodelijke slachtoffer was actief bij het Gentse cultuurcentrum Trefpunt, dat vooral gekend is van de Gentse Feesten. In een bericht op Facebook deelt de organisatie het trieste nieuws mee. “Trefpunt is in rouw. Wij hebben de droevige taak jullie te melden dat Koen De Vrieze, spring-in-’t-veld, gewaardeerde ex-collega en vriend van Trefpunt, op 62-jarige leeftijd is overleden ten gevolge van een busongeval te Malta. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, Hilde, zijn kinderen, kleinkinderen en de hele familie De Vrieze.”

Tientallen gewonden

Volgens lokale media zouden er naast de twee dodelijke slachtoffers nog 50 gewonden zijn gevallen, van wie er vier in kritieke toestand naar het ziekenhuis werden gebracht. Het zou gaan om twee kinderen uit het Verenigde Koninkrijk, een Italiaanse vrouw van 72 en een 31-jarige Duitse.

De bus werd bestuurd door een 24-jarige chauffeur. Volgens The Times of Malta was het de eerste shift van de jongeman, die ongedeerd bleef bij het ongeval.