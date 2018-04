Drugsfeestje loopt fout af: man in de cel voor overdosis van vriend

Middelkerke - Een 50-jarige man uit Middelkerke zit in de cel voor zijn rol in de dood van een vriend. Het slachtoffer kwam vrijdag om het leven, wellicht door een fatale overdosis drugs. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

De feiten speelden zich af op het appartement van David P. op de Zeedijk in Middelkerke. Daar kwam een vriend van de verdachte op vrijdag 6 april in onduidelijke omstandigheden om het leven. De eerste bevindingen wijzen in de richting van een fatale overdosis drugs. Toxicologisch onderzoek zal moeten bepalen aan welke drugs het slachtoffer precies bezweken is.

David P. werd door de onderzoeksrechter aangehouden voor zijn aandeel in de dood van het slachtoffer. De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend dat de Middelkerkenaar een maand langer in de cel moet blijven. Op vraag van de onderzoeksrechter geeft het parket geen commentaar over de zaak.