Niet bepaald een stormloop: nog maar vijftal klachten bij Privacycommissie

Brussel - De Belgische Privacycommissie heeft de voorbije dagen nog maar een vijftal klachten gekregen over het schandaal rond Facebook en Cambridge Analytica. “Op niveau van de beleidsmakers is het schandaal heel groot geworden, maar de burger ligt er misschien minder van wakker”, klinkt het bij de Privacycommissie.

De Privacycommissie kondigde vorige week aan dat Belgen die menen dat hun persoonsgegevens werden misbruikt door databedrijf Cambridge Analytica, een klacht kunnen indienen. Een vijftal mensen heeft dat tot nu toe gedaan. Dat zijn er niet veel, erkent de Privacycommissie. Mogelijk wachten mensen op informatie van Facebook, of vragen ze rechtstreeks aan Facebook om hun gegevens te wissen.

LEES OOK. Belgen kunnen nu ook zien of hun Facebook-gegevens misbruikt zijn: check het hier

Eerder raakte bekend dat mogelijk meer dan 60.000 Belgen betrokken zijn bij het privacyschandaal rond databedrijf Cambridge Analytica en Facebook. Via een link kunnen gebruikers van de netwerksite nu nagaan of hun gegevens werden doorgespeeld. De Privacycommissie zegt tot nu toe nog geen klachten gekregen te hebben van mensen die zeggen dat ze bij die 60.000 zitten.

Het onderzoek is in handen van het Britse Information Commissioner’s Office, aan wie de Belgische klachten zullen worden doorgespeeld. Op Europees niveau zitten de verschillende nationale toezichthouders deze week samen in de plenaire vergadering van de “Groep gegevensbescherming Artikel 29”. Dat gebeurt onder het voorzitterschap van Oostenrijk, dat mogelijk woensdag over de zaak zal communiceren.

Databedrijf Cambridge Analytica verzamelde wereldwijd de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers. De gegevens werden verzameld via de applicatie “thisisyourdigitallife”, die ook door acht Belgen werd geïnstalleerd. De geoogste data zouden niet beperkt gebleven zijn tot gegevens van de personen die zelf de applicatie in kwestie hadden geïnstalleerd, maar ook gegevens met betrekking tot hun Facebook-vrienden.