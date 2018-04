Aarlen vraagt federale regering asielcentrum niet te sluiten

Arlon / Bonnert / Heinsch / Toernich / Guirsch / Autelbas - De stad Aarlen vraagt de federale regering haar beslissing over de sluiting van het opvangcentrum voor asielzoekers in de kazerne van Stockem (een dorp van Aarlen) te herzien. De motie die daartoe dinsdag naar de regering is gestuurd, werd zowel door de meerderheid als de oppositie goedgekeurd.

Het kabinet van de federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), kondigde eind maart aan dat negen asielcentra in België de deuren zullen sluiten omdat het aantal asielzoekers daalt. Het stadsbestuur van Aarlen betreurt in zijn motie dat het daarvan niet op de hoogte werd gebracht en geen enkele informatie kreeg over de sluiting.

“Het aantal asielzoekers daalt misschien, maar we weten niet wat de toekomst brengt. Vandaag vangt het centrum van Stockem nog 400 asielzoekers op, maar het aantal lag soms op 900. Dus beter een centrum met zo’n capaciteit behouden waar het goed geïntegreerd is, in plaats van elders een ander centrum te openen wanneer het dringend is”, meent eerste schepen André Perpète (PS). Hij voegt eraan toe dat vandaag nog zowat 200 vrijwilligers voor het asielcentrum in Stockem werken.