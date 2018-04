Red Flames onderuit in Italië! Zonder mirakel is WK enkel nog bereikbaar via barragewedstrijden

De Red Flames zijn in Italië met 2-1 onderuit gegaan in hun vijfde WK-kwalificatiematch. Italië is zo goed als zeker van de eerste plaats in groep F. De Red Flames zullen zich via barragewedstrijden moeten zien te plaatsen voor het WK in Frankrijk.

De vrouwen van bondscoach Yves Serneels namen nochtans een behoorlijke start in Ferrara. De Flames combineerden meer dan behoorlijk en staken af en toe de neus aan het venster. Dat leidde iets voorbij het halfuur tot een strafschop na een fout op Davinia Vanmechelen. Janice Cayman liet de kans niet liggen en bracht de Flames op voorsprong.

Met deze voorsprong kwamen de Belgische vrouwen mathematisch tot op twee punten van de Italianen en zou in het verdere vervolg van de kwalificatieronde nog alles mogelijk zijn. Helaas, lang konden de Flames niet genieten van hun voorsprong. Martina Rosucci rondde een snelle tegenaanval van de Italiaanse dames beheerst af.

Dodelijke counter

Na de pauze waren het onze landgenotes die het spel domineerden. De Flames moesten winnen en begonnen almaar meer risico’s in hun spel te leggen. Dat leidde tot enkele kansen maar de Italiaanse doelvrouw stond pal. Zoals vaak in het voetbal viel het doelpunt aan de overzijde met een doelpunt van Girelli.

Met nog drie wedstrijden te spelen tellen de Flames acht punten achterstand op Italië zodat een rechtstreekse kwalificatie via groepswinst zo goed als onmogelijk is. De vier beste tweedes spelen via barragewedstrijden voor één extra WK-ticket. De mondiale eindstrijd is nu wel héél veraf voor Serneels en zijn vrouwen.