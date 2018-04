De lente wordt voor één jongere op twee afzien. En dat gaat verder dan niezen en tranende ogen

Niezen, een snotneus, verschrikkelijke jeuk of tranende ogen. Dertig procent van de bevolking heeft last van een allergie of van astma. En dat aantal neemt toe bij jongere generaties. Zoveel zelfs dat het aantal adolescenten die medicatie tegen allergie of astma nemen met meer dan 5.000 gestegen is, blijkt uit nieuwe cijfers. “Allergieën beïnvloeden het dagelijkse leven, tot de schoolresultaten toe”, zegt hoogleraar Philippe Gevaert.

