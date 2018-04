Maak kennis met deze Vlaamse supervrouw: ze heeft twee jobs, en tussendoor vecht ze ook nog eens de kamp van haar leven

Haar moeder had haar liever ballet zien doen, maar Oshin Derieuw (30) wilde boksen. Góéd boksen. Overdag werkt ze in een wellnesscentrum, ’s nachts is ze conciërge. Elk ander moment traint ze. En zaterdag vecht ze met haar 62 kilo voor de wereldtitel bij de superlichtgewichten. “Ik houd van de onvoorspelbaarheid van boksen. Je kan negen rondes beter zijn dan je tegenstander, en in de tiende toch knock-out gaan.”

Geld als slijk verdient dat niet, boksen in België, als vrouw. Dus moet Oshin Derieuw knokken om haar sport te kúnnen beoefenen. Van in de vroege ochtend als manager in een wellnesscentrum in hotel in ...