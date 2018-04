Vlaamse Nikki is slachtoffer van het Facebookschandaal: “Raar gevoel”

Belgen kunnen sinds dinsdag controleren of zij slachtoffer zijn geworden van het privacyschandaal rond Facebook. De Vlaamse Nikki Vanherck bleek één van hen te zijn. Haar gegevens zijn vermoedelijk in verkeerde handen gevallen.

Facebook begon maandagavond met het inlichten van gebruikers die betrokken zijn geraakt in het privacyschandaal, waarbij Cambridge Analytica via een persoonlijkheidstest gegevens heeft verzameld en die doorgestuurd heeft naar andere partijen. Vanaf dinsdag kunnen ook Belgen controleren of hun data werd doorgespeeld. Nikki Vanherck deed dat en kreeg slecht nieuws: zij is één van de circa 61.000 Belgische slachtoffers, meldt VTM Nieuws.

Raar gevoel

“Eén van je vrienden heeft ingelogd. Daarom werd deze informatie van jou waarschijnlijk verspreid met de app ‘This is your digital life’: je publieke profiel, je verjaardag en je woonplaats”, luidde de boodschap die bij Nikki op het scherm verscheen. “Een raar gevoel dat die gegevens nu misbruikt worden voor één of ander doeleinde waar je eigenlijk niks van weet”, zegt ze tegen VTM Nieuws.

Nikki is niet de enige Belg die te horen kreeg dat hij of zij slachtoffer is in het schandaal. De Privacycommissie heeft al zeker dertig klachten van Belgen binnengekregen.