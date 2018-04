Roundup verkopen mag straks niet meer

Nog deze lente komt er een verbod op de verkoop van onkruidverdelgers met daarin glyfosaat, vooral bekend onder de merknaam Round­up. Dat schrijven de kranten van Sudpresse. Het verbod geldt alleen voor de verkoop aan particulieren, niet aan landbouwers en tuinaan­nemers.

Met de lente wordt overal in Vlaanderen druk onkruid bestreden. Sinds vorige zomer mogen particulieren daarvoor geen producten met glyfosaat meer gebruiken. Die stof zou immers kankerverwekkend zijn én gevaarlijk voor het milieu. De Vlaamse overheid besloot bijna een jaar geleden al het gebruik ervan door particulieren te verbieden. Toch staan er nog steeds flessen Roundup in de winkelrekken.

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) wil nu een eind maken aan die absurde situatie. Nog voor de zomer verbiedt hij de verkoop van glyfosaat in België. “Als de lokale overheden het gebruik bannen, dan is dat omdat er potentieel een gevaar is”, klinkt het op zijn kabinet.

Stap verder dan EU

België gaat met het verkoopverbod verder dan de Europese Unie eerder deed. Die verlengde de vergunning voor glyfosaat eind 2017 met vijf jaar, al had dat veel voeten in de aarde. Volgens de ­Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is glyfosaat “waarschijnlijk kankerverwekkend”, maar het Europese Voedselagentschap volgde dat standpunt niet. Duitsland, thuisland van chemiereus Bayer, stemde vóór de verlenging, ons land stemde tegen. Net nu staat Bayer trouwens op het punt om Monsanto, producent van Roundup, over te nemen.

Het verbod op de verkoop van glyfosaat geldt alleen voor particulieren. De verkoop aan landbouwers, de grootste verbruikers van pesticiden, blijft dus wel mogelijk, net als die aan tuinaannemers. Volgens Ducarme zijn er voor hen onvoldoende alternatieven. De federale ­minister voorziet ook in een overgangsperiode. Handelaars die aan burgers blijven verkopen, krijgen sancties. Maar ze krijgen wel een halfjaar de tijd om van hun voorraad af te raken.