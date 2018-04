Studente Léa (22) speelt zichzelf in allereerste stripverhaal over rolstoelgebruiker: “Dit spoort mensen met een beperking aan om buiten te komen”

Brussel - Léa Bayakula (22) is sinds vandaag een strippersonage. Ze speelt in ‘Léa - Reservewiel’ een journaliste met een beperking. De moeilijkheden die ze ondervindt, komen aan bod. “Het is belangrijk dat wij een plaats in deze maatschappij krijgen.”

‘Léa - Reservewiel’ is de eerste strip waarvoor een reëel meisje in een rolstoel model heeft gestaan. In de strip is de Neder-over-Heembeekse Léa een journaliste die zich verplaatst in een rolwagen en geregeld het openbaar vervoer neemt. In haar eerste verhaal maakt Léa reportages over terrorisme in Brussel naar aanleiding van de aanslagen in Parijs, Zaventem en Brussel.

“Het is geweldig dat ik een personage ben in een stripverhaal. Dit ben ik, alle details kloppen”, vertelt Léa. De 22-jarige is geboren met een open rug, maar is dagelijks met haar rolwagen in het centrum van Brussel te zien.

“Met deze strip willen we alle mensen sensibiliseren die niet weten hoe het is om zich met een rolstoel door een stad te begeven. Ik wil niet de zoveelste klaagzang brengen. Natuurlijk zijn er nog veel drempels en obstakels voor mensen met een beperking, maar even belangrijk is dat mensen met een beperking niet bij de pakken blijven zitten tot alle obstakels weggewerkt zijn.”

In de strip moet Léa — zoals in haar echte leven — de moeilijkheden met het openbaar vervoer overwinnen.

Hallucinant

“In Brussel rijden nog oude trams, waarbij het heel moeilijk is om in en uit te stappen. Dan heb ik de hulp nodig van liefst drie personen”, zegt Léa. “Dat is hallucinant. Sommige metrostations zijn niet uitgerust met een lift. Op zo'n moment houd ik mij stevig vast aan de trapleuning en ga ik trapje per trapje naar beneden. Dat is niet alleen gevaarlijk, voor minder sterke mensen is het onmogelijk.”

Joël Saucin nam het scenario voor zijn rekening, Bernard Cattoor was de tekenaar. “Ik ga geregeld tafeltennissen met mensen met een beperking en ben zo in dit verhaal gerold”, zegt scenarist Joël Saucin. “Voor het scenario heb ik eerst met Léa gesproken over de moeilijkheden die ze ondervindt. Daarnaast sprak ik ook met Hans Van de Cauter, de bezieler van dit project. Hij is journalist en zit in een rolwagen. Ik heb dan beide verhalen gecombineerd tot een geheel.”

Jaarlijks een strip

Volgens initiatiefnemer Hans Van de Cauter is het doel van de strip tweeledig. “We willen ten eerste de maatschappij een geweten aanpraten. Deze strip moet de ogen openen van mensen die niet weten hoe het is om met een beperking te leven. Daarnaast geeft de strip ook de raad mee aan mensen met een beperking om naar buiten te komen. Er zal niets veranderen als zij gewoon binnen blijven zitten.”

‘Léa - Reservewiel’ is verkrijgbaar in verschillende boekenwinkels in Brussel en via het mailadres certitudes.aurore@gmail.com. Het is de bedoeling dat er jaarlijks een strip over Léa uitkomt.