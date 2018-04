Iedereen kan solliciteren voor gouverneur: een diploma heb je niet nodig, en het loon is ook niet mis

Op een dag vind je de job van je leven en word je… provinciegouverneur. Vanaf nu ligt het binnen ieders bereik. Want voor het eerst is een vacature voor gouverneur geopend, namelijk die van Oost-Vlaanderen. Een diploma is zowaar niet nodig, wel “een fikse dosis diplomatie, besluitvaardigheid én best ook wat liefde voor muziek”, zegt Jan Briers, nog even gouverneur van Oost-Vlaanderen.