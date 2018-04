Verdachten van moord op Dilbeeks restauranteigenaar doorverwezen naar kamer van inbeschuldigingstelling

Brussel / Dilbeek - Davy V.V. en Stephanie J., de twee verdachten van de moord op Stephane Geens, de eigenaar van restaurant The Pond in Dilbeek, zijn door de Brusselse raadkamer doorverwezen naar de kamer van inbeschuldigingstelling (KI). Dat betekent dat de raadkamer van oordeel is dat de twee moeten terechtstaan voor het hof van assisen. Het parket Halle-Vilvoorde wou de twee voor de correctionele rechtbank brengen voor een uitgelokte moord maar de raadkamer heeft nu anders geoordeeld. De KI moet nu een definitief oordeel vellen.

Davy V.V. en Stephanie J. woonden in een appartement dat hen door Geens ter beschikking was gesteld, boven het restaurant The Pond, aan de visvijver in de Dilbeekse Blekerijstraat. V.V. had bij Geens schulden gehad en zou die afbetalen door in te staan voor het onderhoud van de visvijver. Het vermoeden bestaat echter dat Davy V.V. van die situatie profiteerde om geld en andere zaken uit het restaurant te ontvreemden.

Dinsdagavond 22 september 2015 ging Geens rond 20.30 uur bij het koppel langs om verhaal te laten, maar toen V.V. en J. hem niet binnenlieten, zou hij via het dak de woning zijn binnengedrongen. Daar zou hij dan zijn neergeschoten maar de juiste toedracht blijft onduidelijk. Eerst verklaarde Stephanie J. dat alleen zij het slachtoffer in paniek had neergeschoten. Later verklaarden beiden dat Davy V.V. wel het laatste schot zou gelost hebben. Bij V.V.’s ouders vond de politie ook een aanzienlijke geldsom, vermoedelijk de dagopbrengsten van het restaurant.

Het parket vroeg om V.V. en J. door te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor moord met de strafverminderende verschoningsgrond inklimming bij dag maar de raadkamer heeft geoordeeld dat er sprake is van een moord en beiden voor het assisenhof moeten terechtstaan. Daarom is de zaak doorverwezen naar de KI, die definitief moet oordelen.