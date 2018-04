N-VA deelt 40.000 vlaggen met Vlaamse Leeuw uit aan zijn leden

Als het van N-VA afhangt, kleuren de Vlaamse straten straks zwart-geel. De partij biedt elk van haar 40.000 leden een gratis leeuwenvlag aan, de rest betaalt vijf euro. Eerder deelden de Vlaams-nationalisten al petjes en zonnebrillen uit om het Vlaamse gevoel aan te wakkeren. “N-VA probeert het nationalisme alomtegenwoordig te maken, en heeft daar heel wat geld voor over”, zegt historicus Vincent Scheltiens (UA).

“Toon dat jij thuis bent in Vlaanderen. Toon de vlag aan je gevel, in je tuin en ja, waarom niet, je dorpskoers. Jouw vlag, jouw thuis.” Met dat tekstje nodigt N-VA al haar 40.000 leden uit om een gratis leeuwenvlag te bestellen, van 100 bij 150 cm. Ook niet-leden, maar zij betalen 5 euro. Het idee komt uit de koker van Jong N-VA, dat al vlaggen uitdeelde aan lokale afdelingen.

“Ik merk dat veel mensen een Vlaamse Leeuw willen uithangen, maar er geen hebben. Daarom willen we op een laagdrempelige manier iedereen de kans geven de Vlaamse symboliek mee uit te dragen”, zegt jongerenvoorzitter Thomas Roggeman.

Voor Europarlementslid en ­ondervoorzitter Sander Loones is het een manier om de Vlaamse fierheid terug te winnen. “In moeilijke maatschappelijke discussies is de teneur soms weg met ons, maar voor N-VA is het trots op ons”, zegt hij. “Het zou dus fijn zijn veel Vlaamse Leeuwen in het straatbeeld te zien op 11 juli.”

De vlag die N-VA uitdeelt, is niet de officiële variant van de Vlaamse Gemeenschap, met rode klauwen en dito tong. De Vlaamse Leeuw die De Wever en co. uitdragen, is volledig zwart, en wordt ook gebruikt door de Vlaamse Volksbeweging.

“Vroeger werd die Vlaamse Leeuw eerder geassocieerd met extreemrechts”, zegt Roggeman. “Maar ik zie wel wat bewegen. Mensen accepteren nu sneller dat je als Vlaming naar buiten komt. Al staan we nog veraf van landen ­zoals Frankrijk, dat meer fierheid toont over zijn nationale symbolen.”

Identiteit tonen met zonnebril

De partij heeft veel ervaring met het uitdelen van Vlaamse gadgets. Eerder verspreidde ze duizenden geel-zwarte petjes tijdens de Ronde van Vlaanderen, en ook voor gele zonnebrillen, mét gestileerd leeuwtje, maakten de Vlaams­nationalisten al financiële middelen vrij.

En dat is geen toeval, zegt historicus Vincent Scheltiens (UA). “N-VA probeert het nationalisme alomtegenwoordig te maken, en heeft daar geld voor over. Dankzij de partijdotaties zijn ze een rijke partij geworden. Voorzitter De Wever heeft al gezegd dat identiteit een belangrijk thema is bij de gemeenteraadsverkiezingen, en met dit soort acties speelt de partij daarop in.”

Hoeveel deze actie de partijkas exact zal kosten, is nog onbekend, omdat de actie “vraaggedreven” werkt. Een vlag van 100 bij 150 cm is onder meer online te koop voor 6 à 10 euro.